В Киеве сообщили о взрывах и пожаре на территории военного завода «Артем»

«Мощный взрыв, пожар. Это завод “Артем”, где производят в том числе ракеты», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.
Киевский завод имени Артема — созданное в советское время предприятие, выпускающее продукцию военного назначения. Среди изделий «Артема» — авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух», противотанковые управляемые ракеты и другие виды боеприпасов.
Ранее на Украине сообщили о сильных взрывах в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в пригороде работают средства противовоздушной обороны.