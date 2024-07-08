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В Новосибирске судят адвоката из-за участия в ток-шоу на Первом канале

В Новосибирске стартовал уникальный судебный процесс — перед лицом Фемиды предстал адвокат Владимир Бузюргин, которого обвиняют в разглашении тайны следствия из-за участия в телешоу на федеральном канале.

Источник: Прецедент

Ранее адвокат защищал молодого парня Ивана Прудникова, обвиняемого в убийстве 16-летнего подростка на пляже «У моря Обского». Адвокат передал журналистам Первого канала видеозапись допроса своего подзащитного, фрагмент видео был продемонстрирован в телеэфире.

Сейчас Бузюргин настаивает, что это произошло уже после того, как все обстоятельства неоднозначного уголовного дела были оглашены в открытом судебном заседании и присяжные вынесли оправдательный вердикт его подзащитному.

На чью сторону в деле Бузюргина склонятся чаши весов Фемиды, покажет время. Но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что процесс обещает быть жарким, а его результаты могут повлиять на работу адвокатов всей страны, особенно в части взаимодействия с журналистами. Следующее заседание суда назначено на 18 июля.