Летчик ВКС рассказал подробности о попытке угона Ту-22М3 на Украину

«Моя семья по их планам должна была выехать в Турцию, где их должны были встретить эти хлопцы (украинская разведка. — Прим. ред.). А потом зачем-то в Молдавию, дальше на Украину, хотя речь шла о (западной. — Прим. ред.) Европе», — сказал летчик.
Пилот подчеркнул, что все обещания представителей киевского режима выглядели неправдоподобно.
«Впрочем, какая разница? Они их просто собирались украсть и держать у себя», — добавил он.
На опубликованном видео показаны, в частности, итальянские и польские документы, в том числе паспорта, предназначавшиеся для летчика и его семьи.
ФСБ сегодня сообщила, что пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу российского бомбардировщика Ту-22М3.