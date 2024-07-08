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Летчик ВКС рассказал подробности о попытке угона Ту-22М3 на Украину

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Спецслужбы киевского режима обещали переправить на Украину семью летчика ВКС России, которого пытались завербовать для угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, об этом пилот рассказал на видео ФСБ, обнародованном телеканалом «Россия 1».

«Моя семья по их планам должна была выехать в Турцию, где их должны были встретить эти хлопцы (украинская разведка. — Прим. ред.). А потом зачем-то в Молдавию, дальше на Украину, хотя речь шла о (западной. — Прим. ред.) Европе», — сказал летчик.

Пилот подчеркнул, что все обещания представителей киевского режима выглядели неправдоподобно.

«Впрочем, какая разница? Они их просто собирались украсть и держать у себя», — добавил он.

На опубликованном видео показаны, в частности, итальянские и польские документы, в том числе паспорта, предназначавшиеся для летчика и его семьи.

ФСБ сегодня сообщила, что пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу российского бомбардировщика Ту-22М3.

ФСБ