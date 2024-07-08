Летчик ВКС рассказал подробности о попытке угона Ту-22М3 на Украину

«Моя семья по их планам должна была выехать в Турцию, где их должны были встретить эти хлопцы (украинская разведка. — Прим. ред.). А потом зачем-то в Молдавию, дальше на Украину, хотя речь шла о (западной. — Прим. ред.) Европе», — сказал летчик.