Сыновья главы Сергокалинского района Дагестана освобождены из-под ареста

Советский и Кировский районные суды Дагестана арестовали сыновей по той же статье, что и ранее их отца. Из постановления суда следовало, что причиной стала нецензурная лексика. Омаров-старший вышел из изолятора три дня назад. Затем его повторно задержали 6 июля, его подозревают в отмывании денег.