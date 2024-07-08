Больше 100 дачных участков затопило в Новосибирской области

Во время оперативного совещания в Новосибирской области начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов сообщил, что на территории двух СНТ в Новосибирском районе оказались подтопленными 105 дачных участков из-за высокого уровня грунтовых вод и обилия осадков.