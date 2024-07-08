Полиция задержала воронежца, пугавшего прохожих муляжом пистолета

В центре Воронежа на остановке «Манежная» сотрудники полиции задержали 30-летнего местного жителя, до этого разгуливавшего с пистолетом по Чернавскому мосту. Инцидент произошел вечером воскресенья, 7 июля. Около 23:00 подозрительного гражданина заметили прохожие, которые позвонили правоохранителям.
Пистолет в руках у мужчины оказался игрушечным — пластмассовым муляжом. В пресс-службе регионального ГУ МВД корреспонденту РИА «Воронеж» в понедельник, 8 июля, также пояснили, что задержанный нуждается в специализированной медицинской помощи, и его передали медикам. Задержание попало на видео, которое опубликовали в соцсетях:
В ночь на пятницу, 5 июля, в воронежском ЖК «Дельфин» заметили мужчину в камуфляжной одежде, державшего в руках предмет, похожий на пистолет. Дебошир забрался на припаркованную во дворе машину, разбил лобовое стекло и походил на крыше. Хулиган был пьян. По информации РИА «Воронеж», мужчина является военнослужащим. Он был задержан.