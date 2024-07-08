Полиция задержала воронежца, пугавшего прохожих муляжом пистолета

В ночь на пятницу, 5 июля, в воронежском ЖК «Дельфин» заметили мужчину в камуфляжной одежде, державшего в руках предмет, похожий на пистолет. Дебошир забрался на припаркованную во дворе машину, разбил лобовое стекло и походил на крыше. Хулиган был пьян. По информации РИА «Воронеж», мужчина является военнослужащим. Он был задержан.