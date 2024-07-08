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В ГИБДД рассказали о ДТП с мотоциклом и скорой помощью у Центрального рынка

Байкер был госпитализирован.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде 30-летний байкер госпитализирован, пострадав в ДТП у Центрального рынка в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

ДТП случилось 7 июля вечером. 62-летний водитель, управляя автомобилем скорой помощи, ехал по улице Горького и, проезжая по перекрестку на Черняховского на запрещающий сигнал светофора, не уступил дорогу мотоциклисту.

В итоге случилось столкновение с мотоциклом «Хонда». Отмечается при этом, что скорая ехала с включенными световыми и звуковыми сигналами, а байке двигался на разрешающий сигнал светофора.

О состоянии мотоциклиста не сообщается.