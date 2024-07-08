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В ФСБ прокомментировали выбор украинцами Молдавии для угона Ту-22М3

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Молдавия была выбрана для операции по угону российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3, потому что украинские спецслужбы действуют вольготно в этой стране, заявил оперативный сотрудник ФСБ России.

Источник: © РИА Новости

«Молдова была выбрана неспроста. Там украинские спецслужбы чувствуют себя вольготно, реализуя свои разведывательные акции, не ставя в известность местных правоохранительных органов», — сказал оперативник, комментарий которого приводит телеканал «Россия 1».

ФСБ РФ ранее пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.

ФСБ