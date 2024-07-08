«Молдова была выбрана неспроста. Там украинские спецслужбы чувствуют себя вольготно, реализуя свои разведывательные акции, не ставя в известность местных правоохранительных органов», — сказал оперативник, комментарий которого приводит телеканал «Россия 1».
В ФСБ прокомментировали выбор украинцами Молдавии для угона Ту-22М3
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Молдавия была выбрана для операции по угону российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3, потому что украинские спецслужбы действуют вольготно в этой стране, заявил оперативный сотрудник ФСБ России.