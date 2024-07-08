Яхту затопило далеко от берега. В Геленджике ищут женщину, которую смыло с судна во время морской прогулки

Отплыв от берегов курорта на приличное расстояние, сотрудник яхт-клуба дал мастер-класс по управлению судном. Но в какой-то момент яхта начала уходить под воду. К неисправному паруснику отправились спасатели. Они вытащили из моря четырех человек, а женщину пассажира ищут до сих пор.