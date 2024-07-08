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Яхту затопило далеко от берега. В Геленджике ищут женщину, которую смыло с судна во время морской прогулки

В Геленджике спасли четверых пассажиров после затопления яхты, женщина-пассажир пропала.

Источник: пресс-служба Западного МСУТ СК России

В Геленджике завели уголовное дело после морской прогулки для любителей яхтинга. В воскресенье, 7 июля, компания из пяти человек арендовала белоснежное судно «Рая» и вместе с инструктором вышла в открытое море.

Отплыв от берегов курорта на приличное расстояние, сотрудник яхт-клуба дал мастер-класс по управлению судном. Но в какой-то момент яхта начала уходить под воду. К неисправному паруснику отправились спасатели. Они вытащили из моря четырех человек, а женщину пассажира ищут до сих пор.

«Следователем проведен осмотр яхт-клуба, откуда выходило судно, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Уголовное дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Организаторам поездки грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

А БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ.

Экстремальный аттракцион на пляже в станице Голубицкой Краснодарского края оказался опасным. Турист вместе со своим решил прокатиться на парашюте, но внезапно они врезались в дерево и повисли на ветках. Южная транспортная прокуратура после инцидента организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.