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Пассажирке автобуса № 50 в Самаре зажало ногу на остановке

В поселке Управленческий Самары пассажирка получила травму, когда выходила из автобуса.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре пассажирке автобуса № 50 зажало ногу, когда она выходила на остановке. Инцидент произошел 7 июля в поселке Управленческий на остановке 4-й квартал. В соцсетях очевидцы писали, что водитель только через два метра заметил, что у женщины зажата нога.

— Пассажирка в последний момент пожелала выйти из автобуса, двери уже начали закрываться, ее ногу зажало, — прокомментировали ситуацию в компании «СамараАвтоГаз» которая является перевозчиком на этом маршруте.

На место ЧП вызвали все службы, женщина оказали нужную помощь. В компании сейчас проводят служебную проверку.