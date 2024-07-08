Пассажирке автобуса № 50 в Самаре зажало ногу на остановке

В Самаре пассажирке автобуса № 50 зажало ногу, когда она выходила на остановке. Инцидент произошел 7 июля в поселке Управленческий на остановке 4-й квартал. В соцсетях очевидцы писали, что водитель только через два метра заметил, что у женщины зажата нога.