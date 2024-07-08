Более 22 млн рублей отдали в руки аферистов жители Иркутской области за три дня

Только за три дня жертвами мошенников стали 22 жителя Иркутской области. Сибиряки отдали аферистам более 22 миллионов рублей. Самой популярной схемой остается звонок от работника силовых структур с предупреждением о краже финансов со счета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.
— Так, обманули 52-летнего жителя Усолья-Сибирского. С ним связался лжеправоохранитель и предупредил о преступниках, которые получили доступ к приложению банка мужчины. Чтобы сохранить деньги, их требовалось перевести на «резервный счет». По инструкции, сибиряк взял кредит и отправил деньги на указанные реквизиты, суммарно он потерял 3 млн рублей, — пояснили оперативники.
На севере региона дроппер забрал у пенсионерки 300 тысяч рублей. Женщина попалась на уловку, о попавшем в ДТП внуке, которому срочно нужны деньги. Подобным образом аферисты выманили 560 тысяч рублей у пяти жителей Приангарья.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что руководство одного из крупных ТЦ в Иркутске обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.