Более 22 млн рублей отдали в руки аферистов жители Иркутской области за три дня

— Так, обманули 52-летнего жителя Усолья-Сибирского. С ним связался лжеправоохранитель и предупредил о преступниках, которые получили доступ к приложению банка мужчины. Чтобы сохранить деньги, их требовалось перевести на «резервный счет». По инструкции, сибиряк взял кредит и отправил деньги на указанные реквизиты, суммарно он потерял 3 млн рублей, — пояснили оперативники.