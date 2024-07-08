В Молдове водитель погиб, на высокой скорости врезавшись в припаркованные автомобили: Умирающего из искореженной машины пришлось доставать спасателям

Смертельное ДТП произошло вечером 7 июля в селе Требисоуцы Бричанского района.
По данным источников pulsmedia.md, 40-летний мужчина за рулём Mercedes Sprinter ехал на высокой скорости. В какой-то момент машина вылетела на встречную полосу, врезалась в два припаркованных на обочине микроавтобуса и перевернулась.
На место происшествия прибыли спасатели. Водителя достали из искорёженного авто в бессознательном состоянии. К несчастью, врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.
Полиция разбирается во всех деталях происшествия.