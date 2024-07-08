Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре потушили пожар на ул. Мичурина

В понедельник, 8 июля, в 10:13, начался пожар в доме ул. Мичурина, 74. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В административном здании горела отделка стены на площади 1 кв. м. На тушение направили 28 огнеборцев. Пожар ликвидировали в 10:25.

Из здания эвакуировали 10 человек. Обстоятельства случившегося устанавливают.

пожары