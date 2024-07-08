В Самаре потушили пожар на ул. Мичурина

В административном здании горела отделка стены на площади 1 кв. м. На тушение направили 28 огнеборцев. Пожар ликвидировали в 10:25.
Из здания эвакуировали 10 человек. Обстоятельства случившегося устанавливают.
В понедельник, 8 июля, в 10:13, начался пожар в доме ул. Мичурина, 74. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В административном здании горела отделка стены на площади 1 кв. м. На тушение направили 28 огнеборцев. Пожар ликвидировали в 10:25.
Из здания эвакуировали 10 человек. Обстоятельства случившегося устанавливают.