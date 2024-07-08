В Нижнем Новгороде трехлетний ребенок выпал из окна и погиб

В управлении МЧС России вновь напомнили нижегородцам о том, что нельзя оставлять открытыми окна в комнатах, где есть дети. Также родителей призвали не ставить рядом с окнами мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник и установить блокираторы, которые не позволят детям открыть окно. В управлении еще раз обратили внимание на то, что установленная на окне антимоскитная сетка не спасет ребенка от падения.