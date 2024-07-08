В Нижнем Новгороде трехлетний ребенок выпал из окна и погиб

Это не первый случай гибели ребенка при падении из окна с начала июля. Как писал «Ъ-Приволжье», в начале месяца также на проспекте Кораблестроителей погиб полуторагодовалый мальчик, выпавший из окна пятого этажа. На следующий день из окна четвертого этажа дома на улице Шишкова упал мальчик 2022 года рождения. Ребенок выжил при падении и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
В управлении МЧС России вновь напомнили нижегородцам о том, что нельзя оставлять открытыми окна в комнатах, где есть дети. Также родителей призвали не ставить рядом с окнами мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник и установить блокираторы, которые не позволят детям открыть окно. В управлении еще раз обратили внимание на то, что установленная на окне антимоскитная сетка не спасет ребенка от падения.