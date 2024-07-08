Суд не разрешил жителю Забайкалья состариться на год

— Как он объяснил, это связано с тем, что его отец при выписке свидетельства о рождении захотел сделать ему двойной праздник, совместив день рождения с Новым годом. Мужчина пояснил, что ранее он не стал устанавливать дату своего рождения, ввиду отсутствия на то необходимости, — сообщают в Забайкальском краевом суде.