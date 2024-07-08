Суд не разрешил жителю Забайкалья состариться на год

62-летний житель Забайкальского края решил подать заявление в суд для установления «настоящей» даты рождения. Мужчина утверждал, что появился на свет 30 декабря 1961, когда в документах указано 1 января 1962.
— Как он объяснил, это связано с тем, что его отец при выписке свидетельства о рождении захотел сделать ему двойной праздник, совместив день рождения с Новым годом. Мужчина пояснил, что ранее он не стал устанавливать дату своего рождения, ввиду отсутствия на то необходимости, — сообщают в Забайкальском краевом суде.
Сейчас ему потребовалось подтвердить «настоящую» дату рождения для выхода на пенсию по возрасту.
— Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска мужчина, ссылаясь на то, что истец не смог доказать наличие неправильности в записи акта о его рождении, поскольку ссылался на то, что при его обращении в больницу по месту рождения выяснилось, что архивные документы 1961 и 1962 годов не сохранились, — пояснили в пресс-службе Забайкальского краевого суда.
ЗАГС края предоставил экземпляр записи о рождении жителя Забайкалья, в котором датой рождения указано 1 января 1962. Это подтвердила и запись медработника от 09.01.1962 с подписью отца обратившегося. Суд, учитывая доказательства, оставил без изменений решение первой инстанции.