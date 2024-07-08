Переплывая пруд, 15-летний подросток утонул в Куйтунском районе

15-летний школьник утонул в пруду возле села Кундуй Куйтунского района. Известно, что подросток отдыхал на берегу в компании отца и дяди. Они решили вместе переплыть водоем, но юноша скрылся под водой и больше не всплыл. Об этом сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.