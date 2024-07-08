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Переплывая пруд, 15-летний подросток утонул в Куйтунском районе

Юноша отдыхал у водоема вместе с дядей и отцом.
Источник: Комсомольская правда

15-летний школьник утонул в пруду возле села Кундуй Куйтунского района. Известно, что подросток отдыхал на берегу в компании отца и дяди. Они решили вместе переплыть водоем, но юноша скрылся под водой и больше не всплыл. Об этом сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

— Пруд имеет резкие перепады глубин. В месте, где, предположительно, утонул мальчик, глубина до 6 метров. На месте работает следственно-оперативная группа, — пояснили в ведомстве.

Выбранное для отдыха место было не оборудовано для купания. Прокуратура района начала проверку по факту гибели школьника. СК организовал доследственную проверку по подозрению в причинении смерти по неосторожности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что очевидцы вытащили тело мужчины, который утонул на озере в Бурятии.

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