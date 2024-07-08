Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

«В Киеве взрывы», — указано в материале.
Сейчас в Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Сегодня в украинской столице произошла целая серия взрывов, местные власти сообщали о работе ПВО. Взрывы прогремели в Шевченковском и Соломенском районах.
При этом, как писали СМИ, дым поднимался сразу в нескольких районах города.
Также взрывы сегодня прогремели в Кривом Роге, Днепропетровске и Кропивницком.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.