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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Киеве снова прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Главред» в Telegram-канале.

«В Киеве взрывы», — указано в материале.

Сейчас в Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Сегодня в украинской столице произошла целая серия взрывов, местные власти сообщали о работе ПВО. Взрывы прогремели в Шевченковском и Соломенском районах.

При этом, как писали СМИ, дым поднимался сразу в нескольких районах города.

Также взрывы сегодня прогремели в Кривом Роге, Днепропетровске и Кропивницком.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.