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Лжеброкеры выманили 4 миллиона у жителя Елабуги

Поначалу мужчина перевел небольшую сумму, а затем, увидев рост вложений, решил увеличить инвестиции, беря кредиты и занимая деньги у знакомых.

Житель Елабуги стал жертвой мошенников, которые обманули его на четыре миллиона рублей, представившись инвестиционными брокерами.

Они убедили его установить приложение и регулярно вносить средства на счет, обещая высокую прибыль. Поначалу мужчина перевел небольшую сумму, а затем, увидев рост вложений, решил увеличить инвестиции, беря кредиты и занимая деньги у знакомых.

Когда сумма переводов превысила 4 млн рублей, мужчина попытался вывести средства и обратился в полицию. Следственный отдел ОМВД России по Елабужскому району возбудил уголовное дело.

Ранее татарстанцев предупредили о новом способе мошенничества.