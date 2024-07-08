Лжеброкеры выманили 4 миллиона у жителя Елабуги

Житель Елабуги стал жертвой мошенников, которые обманули его на четыре миллиона рублей, представившись инвестиционными брокерами.
Они убедили его установить приложение и регулярно вносить средства на счет, обещая высокую прибыль. Поначалу мужчина перевел небольшую сумму, а затем, увидев рост вложений, решил увеличить инвестиции, беря кредиты и занимая деньги у знакомых.
Когда сумма переводов превысила 4 млн рублей, мужчина попытался вывести средства и обратился в полицию. Следственный отдел ОМВД России по Елабужскому району возбудил уголовное дело.
Ранее татарстанцев предупредили о новом способе мошенничества.