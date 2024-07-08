Аварии на ЛЭП в Ростовской области произошли из-за жары

В пятницу из-за экстремального роста температуры воздуха выше 39 градусов и нагрузок на электроэнергетическое оборудование в регионе ввели графики временного отключения потребителей. В субботу графики были отменены, однако перебои с электроснабжением в отдельных муниципалитетах продолжились.