Аварии на ЛЭП в Ростовской области произошли из-за жары

В пятницу из-за экстремального роста температуры воздуха выше 39 градусов и нагрузок на электроэнергетическое оборудование в регионе ввели графики временного отключения потребителей. В субботу графики были отменены, однако перебои с электроснабжением в отдельных муниципалитетах продолжились.
«Самая напряженная ситуация сейчас в Таганроге и Неклиновском районе, где из-за чрезмерной нагрузки все-таки не удалось избежать аварии на линиях электропередачи», — написал Голубев.
Он уточнил, что ведутся восстановительные работы сразу на нескольких участках. Энергетики обещают их завершить к исходу понедельника.