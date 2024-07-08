Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аварии на ЛЭП в Ростовской области произошли из-за жары

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл — РИА Новости. Аварии на ЛЭП произошли в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области из-за чрезмерной нагрузки на электросети на фоне жары, сообщил губернатор области Василий Голубев Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

В пятницу из-за экстремального роста температуры воздуха выше 39 градусов и нагрузок на электроэнергетическое оборудование в регионе ввели графики временного отключения потребителей. В субботу графики были отменены, однако перебои с электроснабжением в отдельных муниципалитетах продолжились.

«Самая напряженная ситуация сейчас в Таганроге и Неклиновском районе, где из-за чрезмерной нагрузки все-таки не удалось избежать аварии на линиях электропередачи», — написал Голубев.

Он уточнил, что ведутся восстановительные работы сразу на нескольких участках. Энергетики обещают их завершить к исходу понедельника.

энергетика