Полковник Ходаренок: один пилот не смог бы угнать на Украину Ту-22М3

Есть и еще одно важное обстоятельство. Чтобы угнать боевую машину подобного типа, одного пилота (командира корабля) недостаточно. В его коварные замыслы должны быть посвящены практически все члены экипажа, особенно штурман-навигатор, который, по большому счету, и управляет полетом боевой машины. Так что нельзя исключать, что круг лиц, подозреваемых в угоне боевой машины, может и расшириться.