В Красноярском крае столкнулись микроавтобус с детьми и грузовик

По предварительной версии, во время левого поворота большегруза водитель маршрутки, который ехал в попутном направлении, пошел на обгон по «встречке» и столкнулся с КамАЗом. В микроавтобусе находились 18 пассажиров, в том числе 7 детей. Часть госпитализированы, других пострадавших на месте продолжают осматривать медики.