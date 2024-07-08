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В Красноярском крае столкнулись микроавтобус с детьми и грузовик

Прокуратура организовала проверку в связи с ДТП с микроавтобусом в Назаровском районе.

Источник: прокуратура Красноярского края

Днем 8 июля в Назаровском районе на 41-м километре трассы Ачинск — Ужур — Троицкое произошла серьезная авария с участием грузовика КамАЗ и пассажирского микроавтобуса. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

По предварительной версии, во время левого поворота большегруза водитель маршрутки, который ехал в попутном направлении, пошел на обгон по «встречке» и столкнулся с КамАЗом. В микроавтобусе находились 18 пассажиров, в том числе 7 детей. Часть госпитализированы, других пострадавших на месте продолжают осматривать медики.

Судя по фотографиям, в результате ДТП обе машины оказались в кювете.

В Следственном комитете добавили, что автобус двигался из Красноярска в Шарыпово. Заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Прокуратура