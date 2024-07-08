Рабочего на предприятии в Курганской области убило ударом тока

Работник одного из предприятий в Курганской области погиб от удара током. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России Зауралья.
Трагедия произошла на производстве, расположенном в поселке Красный Октябрь, 2 июля. 44-летний мужчина проверял насосное оборудование и был смертельно травмирован электрическим разрядом.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Следователи допросили свидетелей произошедшего, осмотрели место ЧП и назначили комплекс специальных экспертиз. Также специалисты изучают документацию предприятия по соблюдению техники безопасности.