Ни огня, ни дыма. Авиакомпания «Ямал» и Пулково спорят, горел ли самолет

Из-за сложной конструкции турбовентиляторного двигателя при его выключении может образовываться коксование и дымление в сопле двигателя, что и произошло вчера с самолетом Superjet 100. В авиакомпании отмечают, что это стандартный процесс при эксплуатации самолета и он не требует дополнительных действий для его устранения.