Ни огня, ни дыма. Авиакомпания «Ямал» и Пулково спорят, горел ли самолет

Информация о задымлении одного из двигателей самолета Superjet 100, который выполнял рейс Салехард — Санкт-Петербург, не соответствует действительности, сообщили 8 июля в авиакомпании «Ямал». В Пулково не согласны и утверждают, что огонь был.
В воскресенье, 7 июля, в Петербург прилетел самолет из Салехарда. На борту находились четыре члена экипажа и 86 пассажиров, которых впоследствии пришлось эвакуировать. Причиной стало то, что сотрудник Пулково обнаружил якобы возгорание мотора самолета.
Как объясняют в авиакомпании «Ямал», в действительности специалист по наземному обслуживанию ошибочно принял за пожар дым, выходящий из сопловой части двигателя. Несмотря на отсутствие признаков возгорания, прибыла аварийно-спасательная команда, пожарные Пулково обработали двигатели и шасси пожарной пеной. Как итог — исправный самолет залили водой.
Из-за сложной конструкции турбовентиляторного двигателя при его выключении может образовываться коксование и дымление в сопле двигателя, что и произошло вчера с самолетом Superjet 100. В авиакомпании отмечают, что это стандартный процесс при эксплуатации самолета и он не требует дополнительных действий для его устранения.
«Все процедуры прошли в штатном режиме, отклонений не наблюдалось, каких-либо задымлений или перепадов температур не было, безопасности пассажиров ничего не угрожало», — заявил командир экипажа Максим Золотушников.
Авиакомпания продолжает анализировать ситуацию. Оценивается причиненный ущерб.
В пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» утверждают, что специалисты оператора аэропорта Пулково, обеспечивающие наземное обслуживание самолета, при его осмотре увидели открытое пламя в двигателе. Как полагается по инструкции о внештатных ситуациях, на место вызвали аварийно-спасательную команду — для обеспечения безопасности пассажиров, воздушного судна и предотвращения распространения пламени.
«Дальнейшие комментарии будут предоставлены по итогам заключения комиссии по расследованию, назначенной СЗМТУ Росавиации», — подчеркивают в пресс-службе.
7 июля пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщала, что на стоянке аэропорта Пулково во время рулежки задымился один из двигателей самолета авиакомпании «Ямал», выполнявшего рейс Салехард — Санкт-Петербург. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.