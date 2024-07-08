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Городской суд на время закрыл кафе после массового отравления в Братске

Его деятельность прекращена на 30 дней.

Источник: Комсомольская правда

От некачественной продукции в кафе-баре Братска пострадали 32 человека. После массового отравления, городской суд решил приостановить его деятельность. Об этом сказано на сайте инстанции.

— 5 июля 2024 вынесено постановление в отношении ООО о приостановлении деятельности кафе на 30 суток, — сообщили в ведомстве.

Напомним, сибиряки стали массово жаловаться на рвоту, повышение температуры и боли в животе, после посещая одного заведения. После проверки и исследований у 10 человек подтвердилось наличие ДНК сальмонеллы. Также в самом кафе нашли ряд нарушений, в том числе отсутствие регистрации в вет. системе. Владельца ООО поместили в ИВС до выяснения всех обстоятельств.