Городской суд на время закрыл кафе после массового отравления в Братске

Напомним, сибиряки стали массово жаловаться на рвоту, повышение температуры и боли в животе, после посещая одного заведения. После проверки и исследований у 10 человек подтвердилось наличие ДНК сальмонеллы. Также в самом кафе нашли ряд нарушений, в том числе отсутствие регистрации в вет. системе. Владельца ООО поместили в ИВС до выяснения всех обстоятельств.