Минобороны России опровергло слова Киева о якобы ударе по гражданским объектам

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. При этом Москва неоднократно говорила, что РФ не атакует гражданские объекты.