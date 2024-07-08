«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и до 10 иностранных специалистов, обслуживавших данные системы, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 122 районах», — сообщили там.
ВС России за сутки уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вооруженные сил (ВС) РФ за сутки уничтожили три пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и до 10 иностранцев, которые занимались их обслуживанием. Об этом сообщили в Минобороны РФ.