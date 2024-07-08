ВС России за сутки уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вооруженные сил (ВС) РФ за сутки уничтожили три пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и до 10 иностранцев, которые занимались их обслуживанием. Об этом сообщили в Минобороны РФ.