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ВС России за сутки уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вооруженные сил (ВС) РФ за сутки уничтожили три пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и до 10 иностранцев, которые занимались их обслуживанием. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и до 10 иностранных специалистов, обслуживавших данные системы, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 122 районах», — сообщили там.