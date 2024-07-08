«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Розовка, Новгородское и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 31-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили более 385 военнослужащих, танк М1А1 Abrams производства США, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 производства США», — говорится в сообщении ведомства.
ВСУ потеряли очередной танк Abrams в зоне ответственности группировки «Центр»
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли в течение суток в зоне ответственности группировки «Центр» более 385 военных, три автомобиля, две гаубицы и танк Abrams. Об этом сообщили в Минобороны РФ.