Бывший вице-мэр Воронежа Антиликаторов останется в колонии

Напомним, экс-чиновника признали виновным в получении взятки в 1,5 млн рублей. Следствие полагает, что крупную сумму денег бывший вице-мэр получил в 2018 году от местного бизнесмена Шамиля Битокова, которому якобы пообещал решить земельный вопрос с размещением торговой ярмарки на проспекте Патриотов.
Антиликаторова задержали в 2020 году. Мужчина изначально настаивал на том, что половина суммы якобы предназначалась его коллеге по администрации — первому вице-мэру Сергею Курило. Однако во время прений он все-таки полностью признал свою вину.
Весной 2022 года бывшего чиновника мэрии отправили в колонию строгого режима на 8 лет. Спустя несколько месяцев после вынесения приговора защита подала апелляцию, в итоге срок удалось сократить на два года — до шести лет.
Антиликаторов и раньше пытался выйти из тюрьмы. Однако в последний раз ходатайство было возвращено.