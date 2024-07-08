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Бывший вице-мэр Воронежа Антиликаторов останется в колонии

Бывшего вице-мэра столицы Черноземья Алексея Антиликаторова отказались досрочно выпустить из колонии. Ходатайство защиты о замене неотбытый части наказания на принудительные работы отклонено. Соответствующее решение сегодня, 8 июля, вынес Россошанский районный суд.

Напомним, экс-чиновника признали виновным в получении взятки в 1,5 млн рублей. Следствие полагает, что крупную сумму денег бывший вице-мэр получил в 2018 году от местного бизнесмена Шамиля Битокова, которому якобы пообещал решить земельный вопрос с размещением торговой ярмарки на проспекте Патриотов.

Антиликаторова задержали в 2020 году. Мужчина изначально настаивал на том, что половина суммы якобы предназначалась его коллеге по администрации — первому вице-мэру Сергею Курило. Однако во время прений он все-таки полностью признал свою вину.

Весной 2022 года бывшего чиновника мэрии отправили в колонию строгого режима на 8 лет. Спустя несколько месяцев после вынесения приговора защита подала апелляцию, в итоге срок удалось сократить на два года — до шести лет.

Антиликаторов и раньше пытался выйти из тюрьмы. Однако в последний раз ходатайство было возвращено.