Группировка «Юг» уничтожила до 570 солдат ВСУ

По данным ведомства, ВСУ потеряли более 570 военнослужащих и девять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три 155-мм гаубицы М198 производства США, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 производства США и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщили в Минобороны.