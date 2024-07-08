Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Юг» уничтожила до 570 солдат ВСУ

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 570 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Белогоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, ВСУ потеряли более 570 военнослужащих и девять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три 155-мм гаубицы М198 производства США, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 производства США и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщили в Минобороны.