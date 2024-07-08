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Группировка войск «Запад» уничтожила три полевых склада ВСУ

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям двух украинских бригад в районах Стельмаховки и Артемовки в ЛНР, потери противника составили почти 500 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 103-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка и Артемовка Луганской народной республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«ВСУ потеряли более 495 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36», — добавили в Минобороны РФ.

Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов, подчеркнули в российском ведомстве.