Группировка войск «Запад» уничтожила три полевых склада ВСУ

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 103-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка и Артемовка Луганской народной республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.