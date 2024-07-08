Группировка войск «Запад» уничтожила три полевых склада ВСУ

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 103-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка и Артемовка Луганской народной республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«ВСУ потеряли более 495 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36», — добавили в Минобороны РФ.
Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов, подчеркнули в российском ведомстве.