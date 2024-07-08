Житель Гомеля утонул в заливе Сожа, спасая свою собаку

В областной организации добавили, что трагедия произошла в запрещенном для купания месте. «Такие места представляют большую угрозу для жизни. Не рискуйте. Обращайтесь за помощью к спасателям — они могут оценить ситуацию и исключить риски для жизни», — подчеркнули в ОСВОДе.