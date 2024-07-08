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Житель Гомеля утонул в заливе Сожа, спасая свою собаку

8 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Гомеля 1986 года рождения утонул, спасая собаку. Об этом сообщили БЕЛТА в областной организации ОСВОД.

Трагедия случилась 7 июля в заливе реки Сож. Мужчина выгуливал питомца. В какой-то момент пес забежал в воду и запутался в растительности в 20 м от берега. Хозяин бросился на помощь, однако запутался сам и утонул. Собаку удалось спасти. Тело утонувшего достали спасатели ОСВОДа.

В областной организации добавили, что трагедия произошла в запрещенном для купания месте. «Такие места представляют большую угрозу для жизни. Не рискуйте. Обращайтесь за помощью к спасателям — они могут оценить ситуацию и исключить риски для жизни», — подчеркнули в ОСВОДе.