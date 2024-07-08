Спустя пять месяцев после атаки БПЛА: дом на Пискаревском проспекте восстановили

Беспилотник 2 марта врезался в жилой дом. Основной удар пришелся на второй этаж между четвертой и пятой парадными, что привело к частичному повреждению фасада и балконов. Взрывная волна выбила окна не только в этом доме, но и в соседних зданиях. Шесть человек обратились за медицинской помощью, включая 92-летнюю женщину. К счастью, погибших и серьезно раненых не было.