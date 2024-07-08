Спустя пять месяцев после атаки БПЛА: дом на Пискаревском проспекте восстановили

Жители дома № 161 и соседнего дома № 159 были эвакуированы в день взрыва. Сейчас большинство из них уже вернулись в свои дома. Однако в квартирах, которые пострадали больше всего, внутренний ремонт продолжается — там требовалась полная перепланировка.
Не все жильцы дома довольны качеством работ. Одна из жительниц рассказала о текущих проблемах с ремонтом: «Листы изнутри прицепили как могли, но их еще нужно закрепить снаружи». К тому же, женщина добавила, что сроки завершения ремонта постоянно сдвигаются.
Другой житель отметил, что в большинстве квартир ремонт прошел быстро:
«Тех, кто мало пострадал, за исключением двух квартир, куда попал беспилотник, их сделали очень быстро: за неделю или две. Стеклопакеты, вот это все, моментально поставили».
Строитель, участвующий в восстановлении, пояснил, что финал работ запланирован на 27 июля. Он уточнил, как проходил ремонт:
«Проектирование, демонтаж, высушивание здания от плесени, восстановление стен. Разрушенных несущих стен не было. Только в квартирах 5 и 6 стену мы сами разрушили полностью, потому что её выдавило. Новую возводили из кирпича, как и кухню с туалетом».
По его словам, работа над фасадом закончена, осталась лишь повторная покраска, так как текущая не устроила местных жителей. Работы начались в апреле с первичных этапов — снятия потолков и демонтажа лишних стен для просушки здания. А вот к финальному этапу приступили лишь три недели назад.
Беспилотник 2 марта врезался в жилой дом. Основной удар пришелся на второй этаж между четвертой и пятой парадными, что привело к частичному повреждению фасада и балконов. Взрывная волна выбила окна не только в этом доме, но и в соседних зданиях. Шесть человек обратились за медицинской помощью, включая 92-летнюю женщину. К счастью, погибших и серьезно раненых не было.