На месте падения обломков беспилотника в Воронежской области второй день работают саперы

Глава Подгоренского района Максим Данилов рассказал об обстановке в районе падения обломков БПЛА в ночь с 6 на 7 июля. Напомним, беспилотник сбили, но его фрагменты упали на склад взрывоопасных предметов, вызвав детонацию и пожар. В связи со сложной обстановкой потребовалась эвакуация жителей расположенных в окрестности домов, а также перекрытие участка федеральной дороги.