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На месте падения обломков беспилотника в Воронежской области второй день работают саперы

На ликвидации пожара на месте падения БПЛА под Воронежем были задействованы 15 расчетов.

Источник: Комсомольская правда

Глава Подгоренского района Максим Данилов рассказал об обстановке в районе падения обломков БПЛА в ночь с 6 на 7 июля. Напомним, беспилотник сбили, но его фрагменты упали на склад взрывоопасных предметов, вызвав детонацию и пожар. В связи со сложной обстановкой потребовалась эвакуация жителей расположенных в окрестности домов, а также перекрытие участка федеральной дороги.

— В настоящее время ситуация на месте ЧС находится под контролем. Пожар ликвидировали. В его тушении участвовали 15 расчетов, — поделился Максим Данилов.

По его словам, в результате детонации произошел разброс боеприпасов, для их ликвидации на месте до сих пор продолжают работать саперы. После окончательного разминирования откроют движение по федеральной трассе.

К этому моменту в зоне ЧС частично восстановили энергоснабжение, а газовики продолжают обследовать сети.

— Небольшая часть эвакуированных жителей осталась в пункте временного размещения, — продолжает Данилов. — Конечно, жители хотят вернуться в свои дома. Это станет возможным только после того, как сапёры обследуют их подворья. Пока в них небезопасно.

В результате ЧП в районе повреждены крыши домов и хозяйственных построек, выбиты окна. Также сильно пострадали оконные блоки школы и дома культуры. Как только завершится работа саперов, специальная комиссия оценит причиненный ущерб. Администрация района обещает оказать жителям необходимую помощь.

МЧС