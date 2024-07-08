Под Авдеевкой нашли украинскую лабораторию для создания отравляющих веществ

«В ходе проведения инженерной разведки в одном из населенных пунктов в районе Авдеевки, в промышленной зоне на первом этаже разрушенного здания была обнаружена лаборатория с химическим оборудованием. На место была направлена мобильная диагностическая группа войск РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации для осуществления осмотра помещения и проведения экспресс-анализа», — сказал он в ходе брифинга.