Под Авдеевкой нашли украинскую лабораторию для создания отравляющих веществ

«В ходе проведения инженерной разведки в одном из населенных пунктов в районе Авдеевки, в промышленной зоне на первом этаже разрушенного здания была обнаружена лаборатория с химическим оборудованием. На место была направлена мобильная диагностическая группа войск РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации для осуществления осмотра помещения и проведения экспресс-анализа», — сказал он в ходе брифинга.
По его данным, в лаборатории были найдены противогазы, в том числе американского производства, и защитный костюм польского производства. Анализ содержимого емкостей показал наличие серной кислоты и цианистого натрия, что позволило сделать предположения «об использовании найденного оборудования для производства отравляющих веществ».