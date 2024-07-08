В Навои возбудили уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней

Городская прокуратура возбудила дело по статье 128−1 (Вступление в половую связь с лицом в возрасте от 16 до 18 лет путем предоставления материальных ценностей либо имущественной или иной выгоды) Уголовного кодекса. В настоящее время ведется следствие.