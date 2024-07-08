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В Навои возбудили уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Генеральная прокуратура прокомментировала сообщение о групповом изнасиловании в Навои.

Источник: Podrobno.uz

Городская прокуратура возбудила дело по статье 128−1 (Вступление в половую связь с лицом в возрасте от 16 до 18 лет путем предоставления материальных ценностей либо имущественной или иной выгоды) Уголовного кодекса. В настоящее время ведется следствие.

«В рамках уголовного дела задержан один человек. Поскольку преступление квалифицируется как преступление сексуального характера, никаких других подробностей разглашаться не будет», — отмечается в сообщении.

Ранее в соцсетях сообщалось, что несколько молодых людей изнасиловали подростка в Навои. Один из предполагаемых насильников — следователь, расследовавший дело. Всего в изнасиловании подозреваются около десяти человек.