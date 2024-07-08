Снова тягун? Пропавшую во время прогулки на яхте туристку ищут водолазы

Очередное ЧП на Черноморском побережье. В Геленджике во время морской прогулки на яхте пропала женщина. Группа туристов из пяти человек отправилась в открытое море 7 июля. Туристы наняли судно — захотели, чтобы им показали, как управлять яхтой, да и просто полюбоваться видами курорта с воды.