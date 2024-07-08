Снова тягун? Пропавшую во время прогулки на яхте туристку ищут водолазы

Очередное ЧП на Черноморском побережье. В Геленджике во время морской прогулки на яхте пропала женщина. Группа туристов из пяти человек отправилась в открытое море 7 июля. Туристы наняли судно — захотели, чтобы им показали, как управлять яхтой, да и просто полюбоваться видами курорта с воды.
Как только отплыли от берега, судно стало тонуть. Люди оказались в воде. К счастью, они предусмотрительно надели спасательные жилеты. Все, кроме женщины-пассажирки. Четырех людей подобрали парусники, которые были поблизости и доставили на берег.
«Сейчас поиски ведут водолазы, они обследуют дно на глубине 15 метров. Сотрудники ГИМС в свою очередь проводят патрулирование зоны поиска», — рассказал «КП»-Кубань" заместитель начальника пресс-службы МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.
В зоне поиска — вся Геленджикская бухта на расстоянии 1,5 км от берега.
КОНКРЕТНО.
Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». А значит, в этом случае нельзя винить силы природы, как в случае с 20-летней девушкой, которую утащил тягун в Сочи.
Также в деле разбирается прокуратура. Организаторам опасной поездки грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.
По предварительным данным, пропавшая — туристка из Новосибирска, которая приехала в Геленджик в отпуск.