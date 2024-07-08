Пьяный житель Кишинева во время ссоры убил квартиранта-инвалида: Суд приговорил его к 9 годам тюрьмы

По данным прокуратуры, всё произошло в январе прошлого года. Подсудимый находился дома вместе с квартирантом, у которого были нарушены опорно-двигательные функции. После употребления спиртных напитков между ними вспыхнула ссора. Воспользовавшись беззащитным положением квартиранта, мужчина нанёс ему несколько ударов ножом.