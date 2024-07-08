Авария на коллекторе в Феодосии — когда снимут запрет на купание в море

Запрет на купание и занятия водными видами спорта на пляжах Феодосии действует в связи с аварией на канализационном коллекторе, которая произошла 4 июля. Такое решение было принято на заседании местной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«Запрет на купание на пляжах Феодосии продолжает действовать. Пробы берут сотрудники Роспотребнадзора в ежедневном режиме. Запрет будет снят, как только результаты исследований будут говорить о соответствии качества морской воды гигиеническим нормам», — сообщили в администрации города.
В этой связи до особого распоряжения жителей и гостей Феодосии просят исключить купание. Как уточнили в пресс-службе, доступ к пляжам не перекрывали — загорать и отдыхать на берегу можно. При этом на информационных стендах при входе на пляжные территории разместили информацию об ограничении на заход в воду.
«Также на спасательных вышках подняты красные флаги, запрещающие купание», — добавили в администрации.
В пресс-службе мэрии курорта также подчеркивают, что в связи с высокими температурами морской воды процесс ее самоочищения может занимать больше времени и призвали отдыхающих быть бдительными и не допускать заглатывания воды даже после снятия запрета на купание, поскольку теплая морская вода может быть опасна даже вне аварийных ситуаций.
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