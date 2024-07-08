Авария на коллекторе в Феодосии — когда снимут запрет на купание в море

В этой связи до особого распоряжения жителей и гостей Феодосии просят исключить купание. Как уточнили в пресс-службе, доступ к пляжам не перекрывали — загорать и отдыхать на берегу можно. При этом на информационных стендах при входе на пляжные территории разместили информацию об ограничении на заход в воду.