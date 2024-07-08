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ВС России уничтожили HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Севастополь 23 июня

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили пусковые установки HIMARS, которые ВСУ использовали для удара по Севастополю 23 июня, сообщило Минобороны.

«Операторами БПЛА ВС России было вскрыто передвижение и занятие скрытых позиций трех пусковых установок РСЗО HIMARS в лесополосе у населенного пункта Клапая Херсонской области. По месту замаскированных позиций американских РСЗО расчетами ОТРК “Искандер” ВС России был нанесен ракетный удар», — говорится в Telegram-канале ведомства.

При ударе удалось уничтожить:

  • три пусковые установки РСЗО М142 HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS;
  • до десяти иностранных специалистов, обслуживавших американские РСЗО.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.