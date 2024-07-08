ВС России уничтожили HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Севастополь 23 июня

«Операторами БПЛА ВС России было вскрыто передвижение и занятие скрытых позиций трех пусковых установок РСЗО HIMARS в лесополосе у населенного пункта Клапая Херсонской области. По месту замаскированных позиций американских РСЗО расчетами ОТРК “Искандер” ВС России был нанесен ракетный удар», — говорится в Telegram-канале ведомства.
При ударе удалось уничтожить:
- три пусковые установки РСЗО М142 HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS;
- до десяти иностранных специалистов, обслуживавших американские РСЗО.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.