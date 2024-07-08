Оперштаб Кубани сообщил о полной ликвидации пожара в бухте Инал

Как писал «Ъ-Кубань», пожар в лесной зоне бухты Инал произошел вечером 7 июля. Площадь пожара составила около 6 тыс. кв. м, но к утру увеличилась вдвое. Полиция устанавливает причины пожара, а также разыскивает свидетелей происшествия. Рассматривается версия о поджоге. Очевидцы происшествия высказывают предположение о том, что причиной пожара могла стать пиротехника.