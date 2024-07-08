Аксенов прокомментировал ситуацию с энергетикой в Алуште

В понедельник сообщалось о ряде аварий на юге России, причинами которых могла стать экстремальная жара. Так, в крымском Форосе вышла из строя подстанция, из-за чего часть Ялты осталась без света. Также произошли аварии на ЛЭП в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области из-за чрезмерной нагрузки на электросети на фоне жары. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о решении частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия, чтобы минимизировать отключения света в домах жителей.