Аксенов прокомментировал ситуацию с энергетикой в Алуште

В субботу вечером в лесу под Алуштой произошло возгорание на газопроводе и газораспределителе. Пожар площадью более 4 тысяч квадратных метров потушили спустя сутки. Четырнадцать сел региона остались без газа.
«Самая сложная ситуация на данный момент сложилась в Алуште и прилегающих районах городского округа. Здесь после аварии на газопроводе сильно возросла нагрузка на электрические сети», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Аварии в Крыму на энергообъектах связаны, прежде всего, с увеличением нагрузок из-за использования систем вентиляции, кондиционирования, холодильного оборудования, отметил он.
В связи с экстремальной жарой количество аварийных бригад «Крымэнерго» увеличено, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения там, где оно было нарушено.
«В то же время, чтобы снизить нагрузку на электрические сети и избежать аварий, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от одновременного включения мощных электроприборов, либо включать их поочередно и экономно использовать электроэнергию», — написал глава Крыма.
В понедельник сообщалось о ряде аварий на юге России, причинами которых могла стать экстремальная жара. Так, в крымском Форосе вышла из строя подстанция, из-за чего часть Ялты осталась без света. Также произошли аварии на ЛЭП в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области из-за чрезмерной нагрузки на электросети на фоне жары. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о решении частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия, чтобы минимизировать отключения света в домах жителей.