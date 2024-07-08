МО: страны Запада и ОЗХО готовят расследование о применении РФ химоружия на СВО

«Одним из так называемых независимых государств предполагается инициировать расследование и сфабриковать доказательства того, что Россия применяла токсичные химикаты в ходе СВО», — пояснил он.
По его словам, США уже выделили на фальсификацию доказательств около 400 тысяч долларов. Кириллов обратил внимание, что США полностью контролируют деятельность ОЗХО.
Для сведения счетов с неугодными государствами Вашингтоном в организации создан атрибутивный механизм, который был задействован для расследования случаев применения химического оружия в Сирии.
В марте Россия уведомила ОЗХО о планах Киева устроить теракт с американским химоружием
Ранее постпред РФ при ОЗХО и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин сообщил о планах Киева устроить теракт с американским химоружием. По его словам, об этом была уведомлена ОЗХО.
«Сообщили в том числе и о раскрытых ФСБ России планах украинских спецслужб осуществить теракты против российских военнослужащих, представителей органов власти, политических и общественных деятелей с применением произведенного в США аналога токсичного вещества BZ», — рассказал он.
Тарабрин отметил, что это вещество входит в Список 2 Приложения по химикатам Конвенции о запрещении химического оружия.
Позже Тарабрин сообщил, что ОЗХО получила информацию от России и тщательно проверит зафиксированные факты. Он также выразил надежду на «взвешенную» и деполитизированную позицию организации.
В мае в ОЗХО ответили, что «и Россия, и Украина обвинили друг друга в применении химического оружия», однако «информация, имеющаяся в распоряжении секретариата, недостаточно обоснована».
ВСУ применяли химоружие на соледарском и артемовском направлениях
Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин в 2023 году заявил, что украинские военные применили химическое оружие на соледарском и артемовском направлениях. По его словам, оттуда поступали сообщения о тошноте, рвоте и головокружении у российских бойцов.
Также он отметил, что Вооруженные силы Украины не впервые применяют химоружие. «Такое, в общем-то, было по всей линии фронта, когда с промышленных коптеров из специальных емкостей распыляли вещества, которые вызывали тошноту, удушье и кашель», — сказал он.