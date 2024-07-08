МО: страны Запада и ОЗХО готовят расследование о применении РФ химоружия на СВО

Также он отметил, что Вооруженные силы Украины не впервые применяют химоружие. «Такое, в общем-то, было по всей линии фронта, когда с промышленных коптеров из специальных емкостей распыляли вещества, которые вызывали тошноту, удушье и кашель», — сказал он.