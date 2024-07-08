В Волгограде сотрудник КНС погиб за несколько часов до взрыва насосной станции

Как стало известно «Волгоградской правде.ру», при профилактическом осмотре оборудования КНС-4 на улице Изобильной в Красноармейском районе произошел несчастный случай. При проведении работ сотрудник действовал без использования СИЗ и потерял сознание. На место происшествия прибыли профильные службы, но спасти человека уже не успели. По факту проводится проверка.