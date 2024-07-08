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В Волгограде сотрудник КНС погиб за несколько часов до взрыва насосной станции

Гибель мастера накануне другой трагедии подтвердили представители ресурсоснабжающей организации.

Как стало известно «Волгоградской правде.ру», при профилактическом осмотре оборудования КНС-4 на улице Изобильной в Красноармейском районе произошел несчастный случай. При проведении работ сотрудник действовал без использования СИЗ и потерял сознание. На место происшествия прибыли профильные службы, но спасти человека уже не успели. По факту проводится проверка.

Напомним, буквально через несколько часов на канализационной насосной станции прозвучал взрыв. В это время там работала ремонтная бригада.

В результате происшествия погибли два человека, пострадал стоящий поблизости жилой дом. На месте трагедии круглосуточно ведутся восстановительные работы. Налажена работа обводного контура канализации, водоснабжение граждан обеспечено в штатном режиме.