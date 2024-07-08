Часть крыши из-за сильного ветра рухнула на двух человек в Ленобласти

Непогода, наблюдающаяся в Ленобласти 7 июля, стала причиной травмирования двух человек. Инцидент произошел на улице Чкалова в Сланцах. Тогда сильным порывом ветра с крыши жилого дома № 14 по указанной улице оторвало покрытие кровли, и оно рухнуло на проходящих рядом людей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.
Как выяснили в ведомстве, многоквартирный жилой дом построили в 1968 году, а последний раз крышу ремонтировали в 2008 году. Вероятно, этот факт повлиял на то, что кровля не устояла перед натиском стихии. Так ли это, выяснится в ходе проверки.
— По факту случившегося городской прокуратурой с привлечением комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти проводится проверка соблюдения требований жилищного законодательства управляющей компанией, — добавили в ведомстве.