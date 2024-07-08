Часть крыши из-за сильного ветра рухнула на двух человек в Ленобласти

Как выяснили в ведомстве, многоквартирный жилой дом построили в 1968 году, а последний раз крышу ремонтировали в 2008 году. Вероятно, этот факт повлиял на то, что кровля не устояла перед натиском стихии. Так ли это, выяснится в ходе проверки.