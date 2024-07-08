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Маломерное судно оцарапало катеру борт возле Дворцового моста

В Петербурге маломерное судно оцарапало катеру борт возле Дворцового моста.

Источник: Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу

В Петербурге маломерное судно столкнулось с другим катером на Неве в ночь на 8 июля. Виновник с места происшествия скрылся, сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Инцидент произошел ниже по течению от Дворцового моста. В результате навала судна катер получил царапину на левом борту.

Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов также нет. Проводится проверка.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре, которая также проводит проверку по факту случившегося, уточнили, что незначительные повреждения получил катер «Дея».

Ранее сообщалось, что гидроциклист получил травмы, столкнувшись с катером у Лазаревского моста на Малой Невке.

Прокуратура