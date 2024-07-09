На курорте «Губаха» на канатной дороге застряли туристы: их снимали спасатели

Напомним, два года назад аналогичный случай произошел в Уфе, где из-за поломки канатной дороги люди остались запертыми в кабинках на большой высоте. Причиной аварии стало повреждение низкочастотного кабеля управления автоматикой на опоре канатной дороги. Девять из застрявших на фуникулере людей оказались дети. В результате инцидента никто не пострадал, но канатную дорогу временно закрыли на ремонт.