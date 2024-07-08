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В Волгоградской области девочка перевела мошенникам сто тысяч рублей

ВОЛГОГРАД, 8 июл — РИА Новости. Девятилетняя девочка из Волжского Волгоградской области перевела мошенникам сто тысяч рублей с телефона отца, чтобы получить «валюту» в онлайн-игре, сообщает в понедельника пресс-служба ГУМВД по региону.

Источник: © РИА Новости

По информации ведомства, житель Волжского обнаружил, что месяц назад кто-то оформил на него онлайн кредит в банке на сто тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию. Полицейские выяснили, что его девятилетней дочери неизвестный написал в мессенджер и предложил подарок в виде валюты в игре на онлайн-платформе Roblox.

«Следуя инструкциям злоумышленников, девочка, сама того не понимая, перевела с родительского телефона сто тысяч рублей, оформив кредит», — говорится в сообщении ГУМВД.

Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество».