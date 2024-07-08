В Волгоградской области девочка перевела мошенникам сто тысяч рублей

По информации ведомства, житель Волжского обнаружил, что месяц назад кто-то оформил на него онлайн кредит в банке на сто тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию. Полицейские выяснили, что его девятилетней дочери неизвестный написал в мессенджер и предложил подарок в виде валюты в игре на онлайн-платформе Roblox.