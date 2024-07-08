Суд приговорил Беркович и Петрийчук к 6 годам колонии за оправдание терроризма

Решением суда на три года Беркович и Петрийчук запрещено администрировать сайты. Проведенное в СИЗО время — с 4 мая 2023 года — им зачтут из расчета день за день. Право на условно-досрочное освобождение они получат в 2025 году, следует из приговора суда, сообщает ТАСС. Защита пообещала обжаловать приговор.