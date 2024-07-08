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Суд приговорил Беркович и Петрийчук к 6 годам колонии за оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд признал виновными режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Каждую приговорили к шести годам колонии общего режима, как и просило гособвинение.

Источник: РИА "Новости"

Решением суда на три года Беркович и Петрийчук запрещено администрировать сайты. Проведенное в СИЗО время — с 4 мая 2023 года — им зачтут из расчета день за день. Право на условно-досрочное освобождение они получат в 2025 году, следует из приговора суда, сообщает ТАСС. Защита пообещала обжаловать приговор.

Сегодня, 8 июля, во Втором Западном окружном военном суде завершились прения сторон. Евгения Беркович и Светлана Петрийчук выступили с последними словами. Ознакомиться с их речью невозможно, поскольку 13 июня судья по просьбе прокурора закрыл заседания из-за «угроз одному из участников процесса».

Уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Евгении Беркович и Светланы Петрийчук было возбуждено из-за поставленной ими пьесы «Финист — Ясный Сокол». В ней рассказываются истории женщин, которые знакомились в соцсетях с последователями радикального ислама и уезжали в Сирию. Следствие усмотрело в постановке признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Светлану Петрийчук и Евгению Беркович задержали в мае 2023 года и отправили под арест. Суд начал рассматривать дело 20 мая 2024 года. 4 июля обвинение запросило для режиссера и драматурга по шесть лет исправительной колонии с учетом их содержания под стражей. Вину Евгения Беркович и Светлана Петрийчук не признают.