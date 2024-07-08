Суд приговорил Беркович и Петрийчук к 6 годам колонии за оправдание терроризма

Решением суда на три года Беркович и Петрийчук запрещено администрировать сайты. Проведенное в СИЗО время — с 4 мая 2023 года — им зачтут из расчета день за день. Право на условно-досрочное освобождение они получат в 2025 году, следует из приговора суда, сообщает ТАСС. Защита пообещала обжаловать приговор.
Сегодня, 8 июля, во Втором Западном окружном военном суде завершились прения сторон. Евгения Беркович и Светлана Петрийчук выступили с последними словами. Ознакомиться с их речью невозможно, поскольку 13 июня судья по просьбе прокурора закрыл заседания из-за «угроз одному из участников процесса».
Уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Евгении Беркович и Светланы Петрийчук было возбуждено из-за поставленной ими пьесы «Финист — Ясный Сокол». В ней рассказываются истории женщин, которые знакомились в соцсетях с последователями радикального ислама и уезжали в Сирию. Следствие усмотрело в постановке признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация).
Светлану Петрийчук и Евгению Беркович задержали в мае 2023 года и отправили под арест. Суд начал рассматривать дело 20 мая 2024 года. 4 июля обвинение запросило для режиссера и драматурга по шесть лет исправительной колонии с учетом их содержания под стражей. Вину Евгения Беркович и Светлана Петрийчук не признают.