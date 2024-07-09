Налоговые поступления в Пермском крае увеличились в два раза

Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала руководитель управления Наталья Гурова.
Наиболее весомый вклад в общий объем доходов внесли налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и НДС. Поступления от НДПИ за первые 6 месяцев 2024 года составили 340,2 млрд руб., что в 2,8 раза больше, чем в 2023 году. Такой рост обусловлен увеличением цены на нефть на 33,3%, ростом курса доллара США на 25% и изменениями в законодательстве (в частности, повышение ставки по нефти за счет роста коэффициента налогового маневра).
Поступления НДС за этот же период составили 87,3 млрд руб., что на 24,8% больше, чем в прошлом году. Наблюдается значительный рост НДС по компаниям, занимающимся добычей полезных ископаемых (27,1%), оптовой и розничной торговлей (28,8%), и строительством (23,4%).
Поступления НДФЛ за 6 месяцев составили 29,6 млрд руб., что на 30,2% больше, чем в прошлом году. Этому способствовало увеличение фонда заработной платы (рост за январь-апрель 2024 года — 117,1%), изменение последовательности зачисления в бюджет НДФЛ, успешная работой по легализации доходов физических лиц.
Наблюдается снижение поступлений налога на прибыль организаций на 8,7%, что связано со снижением финансового результата по итогам деятельности. В отраслевой структуре поступлений наиболее заметный рост зафиксирован по обрабатывающим производствам, а также организациям, занимающимся строительством.