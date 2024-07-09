Налоговые поступления в Пермском крае увеличились в два раза

Наиболее весомый вклад в общий объем доходов внесли налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и НДС. Поступления от НДПИ за первые 6 месяцев 2024 года составили 340,2 млрд руб., что в 2,8 раза больше, чем в 2023 году. Такой рост обусловлен увеличением цены на нефть на 33,3%, ростом курса доллара США на 25% и изменениями в законодательстве (в частности, повышение ставки по нефти за счет роста коэффициента налогового маневра).