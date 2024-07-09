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Две женщины и девочка пострадали в аварии на проспекте Космическом в Омске

Всем троим потребовалась медицинская помощь.

Источник: УГИБДД по Омской области

Вечером 8 июля в региональную Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии на проспекте Космическом.

Как рассказали в ведомстве, 30-летний водитель Toyota поворачивал налево и не уступил дорогу автомобилю Ford, который ехал во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь потребовалась трём пассажиркам автомобиля Ford — двум женщинам 34-х и 56-ти лет, а также 16-летней девочке.

Проводится проверка. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что в Омске столкнулись троллейбус и автобус. В двух транспортных средствах на момент аварии находилось больше ста человек, пострадала юная девушка.