Две женщины и девочка пострадали в аварии на проспекте Космическом в Омске

Вечером 8 июля в региональную Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии на проспекте Космическом.
Как рассказали в ведомстве, 30-летний водитель Toyota поворачивал налево и не уступил дорогу автомобилю Ford, который ехал во встречном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь потребовалась трём пассажиркам автомобиля Ford — двум женщинам 34-х и 56-ти лет, а также 16-летней девочке.
Проводится проверка. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что в Омске столкнулись троллейбус и автобус. В двух транспортных средствах на момент аварии находилось больше ста человек, пострадала юная девушка.